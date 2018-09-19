خمسيني من جنسية عربية يخنق زوجته بسبب خلافات بينهما

خالد الظفيري(صدى):

أقدم رجل خمسيني على قتل زوجته خنقًا داخل منزلهما في منطقة صباح الأحمد، بالكويت، بسبب بعض الخلافات بينهما.

وسلم الزوج نفسه للجهات الأمنية، معترفا بجريمته المروعة، وتمت إحالته للنيابة العامة .

وكانت الجهات الأمنية بالكويت قد تلقت بلاغا يفيد بوصول سيدة للمستشفى جثة هامدة، مع وجود آثار خنق وعنف عليها، وتم نقل المجني عليها للمستشفى من أجل إنقاذ حياتها، لكنهم فشلوا.