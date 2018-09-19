خمسيني من جنسية عربية يخنق زوجته بسبب خلافات بينهما
أقدم رجل خمسيني على قتل زوجته خنقًا داخل منزلهما في منطقة صباح الأحمد، بالكويت، بسبب بعض الخلافات بينهما.
وسلم الزوج نفسه للجهات الأمنية، معترفا بجريمته المروعة، وتمت إحالته للنيابة العامة .
وكانت الجهات الأمنية بالكويت قد تلقت بلاغا يفيد بوصول سيدة للمستشفى جثة هامدة، مع وجود آثار خنق وعنف عليها، وتم نقل المجني عليها للمستشفى من أجل إنقاذ حياتها، لكنهم فشلوا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19665 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54289 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,