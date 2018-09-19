حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها .

في حين تبقى الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.