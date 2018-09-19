مواطنة تنقذ شابًا من الموت بعدما انقلبت سيارته في الأحساء
تحلت مواطنة بالشجاعة، وساهمت في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث إنقلاب بسيارته في الأحساء.
ونقلت المواطنة، والتي تعمل مشرفة أمن وسلامة في مدرسة ابتدائية ،الشاب المصاب بسيارتها الخاصة إلى المستشفى.
وأوضحت المواطنة أنها كانت تسير بسيارتها، واستوقفها حادث إنقلاب، ولاحظت وجود الشاب المصاب، وتمكنت من إخراجه من السيارة مستعينة بخبراتها في هذا المجال.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10134 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعافيه ويوفقهاويكفينا الشر
احمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله ان الخبر كذب في كذب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54289 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه منما اصابه ، والحرمه موفقه خير ، ماقصرت ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 22 دقيقة
بالتوفيق..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19665 ] نشر منذ 21 دقيقة
جزاها الله خير