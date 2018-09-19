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مواطنة تنقذ شابًا من الموت بعدما انقلبت سيارته في الأحساء

مواطنة تنقذ شابًا من الموت بعدما انقلبت سيارته في الأحساء
نايف السالم(صدى):

تحلت مواطنة بالشجاعة، وساهمت في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث إنقلاب بسيارته في الأحساء.

ونقلت المواطنة، والتي تعمل مشرفة أمن وسلامة في مدرسة ابتدائية ،الشاب المصاب بسيارتها الخاصة إلى المستشفى.

وأوضحت المواطنة أنها كانت تسير بسيارتها، واستوقفها حادث إنقلاب، ولاحظت وجود الشاب المصاب، وتمكنت من إخراجه من السيارة مستعينة بخبراتها في هذا المجال.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة

والله ان الخبر كذب في كذب

[ عدد التعليقات: 54289 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يشفيه ويعافيه منما اصابه ، والحرمه موفقه خير ، ماقصرت ,,

[ عدد التعليقات: 19665 ] نشر منذ 21 دقيقة

جزاها الله خير

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