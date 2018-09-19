مقتل مدير مدرسة برصاص مسلحين مجهولين
قُتل مدير مدرسة في عدن، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء ،برصاص مسلحين مجهولين، أمام منزله.
ولم يتم الكشف عن أسباب وحيثيات الواقعة حتى الآن، فيما لم تعلق عليها مصادر أمنية رسمية .
ومازالت الشرطة تجري عمليات التحقيق والتحري للوقوف على ملابسات الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54289 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, لابد للجاني من عقاب ، عاجلاً او آجلاً ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19665 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله