زعيم حزب مؤيد لروحاني يشن هجوما لاذعا عليه ويدعوه للاستقالة

طهران(صدى):

هاجم زعيم حزب ” كوادر البناء ” في إيران، غلام حسين كرباسجي، اليوم الأربعاء، حكومة حسن روحاني، داعيًا إياه إلى أن يتوقف عن ” النوم الشديد ” إذا لم يكن مقتنعًا بالاستقالة.

وطالب كرباسجي الذي يعد حزبه من الأحزاب المؤيدة لروحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2017، والمحكوم عليه بالسجن لمدة عام بسبب رفضه وصف القتلى الإيرانيين في سوريا والعراق بالشهداء ،حسن روحاني بأن يكون واضحًا مع كل الشعب والجهات السياسية الداعمة له.

وطالبت عدد من القوى السياسية المتشددة، وبعض الإصلاحية أيضًا، روحاني بتقديم الاستقالة بسبب فشله في مواجهات الأزمات الاقتصادية التي تعصف بإيران بعضها جراء العقوبات الأمريكية وأخرى بسبب حجم الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وقال كرباسجي في كلمة له بمحافظة أصفهان : ” إن السياسة التي يتبعها النظام الإيراني في المنطقة وضعتنا في مواقف وظروف محرجة ” .

وأشار إلى أن القتال الإيراني في سوريا والعراق بذرائع وهمية وأكاذيب وليس له دوافع دينية.