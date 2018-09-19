بالفيديو.. سودانية تطالب بارتداء المرأة ما تشاء في بلادها.. ورئيس هيئة العلماء: ” حاضر “
أثار مقطع فيديو لفتاة سودانية تطالب بحرية المرأة في ارتداء ما تشاء من لباس، دون ان تتعرض للتحرش والمضايقات، جدلا واسعًا.
جاء ذلك خلال برنامج تلفزيوني تابع للتلفزيون الألماني ناطق بالعربية، كان ضيفه رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح الذي اكتفى بالاستماع للفتاة، قائلا : ” حاضر ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54289 ] نشر منذ 22 دقيقة
ناوين يفسدون باالسودان ويعرون السودانيات المحافظات على دينهن وقيمهن ,,
,, بس اهل السودان اكبر عقول من هؤلاء الفاسدون المفسدون ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19665 ] نشر منذ 9 دقائق
اوكي مو مشكله اخرجي بالبكيني واذا تم افتراسك في الشارع قولي حريه شخصيه