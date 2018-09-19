بالفيديو.. سودانية تطالب بارتداء المرأة ما تشاء في بلادها.. ورئيس هيئة العلماء: ” حاضر “

الخرطوم(صدى):

أثار مقطع فيديو لفتاة سودانية تطالب بحرية المرأة في ارتداء ما تشاء من لباس، دون ان تتعرض للتحرش والمضايقات، جدلا واسعًا.

جاء ذلك خلال برنامج تلفزيوني تابع للتلفزيون الألماني ناطق بالعربية، كان ضيفه رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح الذي اكتفى بالاستماع للفتاة، قائلا : ” حاضر ” .