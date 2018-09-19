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بالفيديو.. معاناة طالب تم فصله من الجامعة لكثرة الغياب بسبب مرض والدته

بالفيديو.. معاناة طالب تم فصله من الجامعة لكثرة الغياب بسبب مرض والدته
عادل الحربي (صدى):

ناشد طالب جامعي، تم فصله ، بسبب كثرة الغياب ،بمساعدته في العودة لإكمال تعليمه.

وروى الطالب ويدعى ” عبدالرحمن المطيري ” معاناته موضحًا أن سبب غيابه عن الدراسة، هو مرض والدته الذي تطلب أن يكون إلى جانبها.

وأوضح الطالب في مقطع صوتي ، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه درس بالجامعة لمدة 5 سنوات ونصف، وأن جامعة شقراء رفضت أوراقه، مشيرًا إلى أنه تبقى له 16 مادة للتخرج.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 54289 ] نشر منذ 20 دقيقة

صوته وصل ، بحول الله ,,

[ عدد التعليقات: 19665 ] نشر منذ 19 دقيقة

المفروض يكون هناك تقدير لضروفه القاسيه بسبب مرض امه الله يشفيها ويعافيها

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