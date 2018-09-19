بالفيديو.. معاناة طالب تم فصله من الجامعة لكثرة الغياب بسبب مرض والدته
ناشد طالب جامعي، تم فصله ، بسبب كثرة الغياب ،بمساعدته في العودة لإكمال تعليمه.
وروى الطالب ويدعى ” عبدالرحمن المطيري ” معاناته موضحًا أن سبب غيابه عن الدراسة، هو مرض والدته الذي تطلب أن يكون إلى جانبها.
وأوضح الطالب في مقطع صوتي ، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه درس بالجامعة لمدة 5 سنوات ونصف، وأن جامعة شقراء رفضت أوراقه، مشيرًا إلى أنه تبقى له 16 مادة للتخرج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54289 ] نشر منذ 20 دقيقة
صوته وصل ، بحول الله ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19665 ] نشر منذ 19 دقيقة
المفروض يكون هناك تقدير لضروفه القاسيه بسبب مرض امه الله يشفيها ويعافيها