بالصور.. مرض قد يؤدي للعمى يجعل عيون طفلة كأميرات ” ديزني “

واشنطن(صدى):

تعاني طفلة أمريكية، ذات عامين، من اضطراب وراثي نادر يسمى متلازمة ” أكسنفيلد – جيغر ” ، وهو ما قد يؤدي إلى عميانها يومًا ما.

وعلى الرغم من خطر هذا المرض الا أن الطفلة وتدعى ” ميهلاني مارتينيز ” لديها عيونا ساحرة تشبه أميرات ” ديزني ” .

وكثيرًا ما يتم إيقاف الفتاة الصغيرة من قبل الغرباء في رهبة من أعينها ذات الحجم الكبير.

ويولد الأطفال الذين يعانون من هذا المرض، بقزحيات صغيرة أو شبه معدومة، لذلك تبدو عيونهم مفتقدة للجزء الملون من عيونهم، وغالبًا ما تكون حدقة العين خارج المركز أو مشوهة.