حقيقة اقتراب إعصار من المملكة

سالم المطيري(صدى):

على خلفية ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، حول اقتراب إعصار من المملكة، نفى الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ في جامعة القصيم تلك الأنباء، مؤكداً أنها شائعات.

وقال المسند في تغريدة له عبر ” تويتر ” : اليوم شاعت وراجت تغريدة قديمة كتبتها في 21 مايو 2018، رمضان الماضي، حول إعصار مكونو، والذي ضرب سلطنة، عمان،وأعقب إعصار ساجار على أنه إعصار جديد تشكل حاليًا، والصحيح أن بحر العرب والمحيط الهندي لم يظهر فيه اليوم أي نشاط غير عادي حتى هذه اللحظة .. والله أعلم “.

وكانت مجموعة من الصور المتداولة لخرائط مناخية توقعت اقتراب إعصار مداري من المملكة، وتسببه في هطول أمطار غير مسبوقة على جنوب ووسط المملكة.