الكشف عن اسم القيادي الحوثي الذي اغتال ” علي صالح ” على بعد 100 متر

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن اسم القيادي الحوثي الذي أطلق الرصاص على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا.

وأكدت المصادر لصحيفة ” المشهد اليمني ” ، أن إطلاق الرصاص تم من قبل شخص يدعي أبو كرار الوشلي، وهو كان أحد الوسطاء بين الحوثيين وصالح في الليلة التي اغتيل فيها.

وأوضحت المصادر، أنه تم إطلاق الرصاص بواسطة مسدس روسي على بعد 100 متر من منزل صالح الواقع في الكميم، أثناء خروج سيارته مع سيارة الوساطة التي كانت تقل على متنها القيادي الحوثي الذي أطلق الرصاص عليه.

وأفادت المصادر لـ ” المشهد ” ، أن إظهار صور لصالح مقتولاً في مناطق سنحان، كانت تلبية لأوامر من زعيم ميلشيا الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي، بإشهار موت الرجل هناك ترهيباً لأبناء سنحان وقبيلته.