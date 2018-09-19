شاهد .. لجين عمران: بنات جدة عسل

الثلاثاء 18
سبتمبر
عسل وبس
بنات جده غير عن كل البنات
الله يسعدهن ويوفقهن
ماشاءالله عليهم
ذوووووق وحلا
ومتعلمات
يالبى جده وبنات جده
أنا أدري أن جده بدوني ظلمة
جااااااايك ياجده
والله مايرد روحي فيني
غيرك😘😘😘😘
بنات قِده مثل العسل
أشتي أكلهن
حلوة طلتك يا لوقين
طيب طيب
القرني = الزيدي
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33794 ] نشر منذ 1 ساعة
عسل وبس
بنات جده غير عن كل البنات
الله يسعدهن ويوفقهن
ماشاءالله عليهم
ذوووووق وحلا
ومتعلمات
يالبى جده وبنات جده
أنا أدري أن جده بدوني ظلمة
جااااااايك ياجده
والله مايرد روحي فيني
غيرك😘😘😘😘
الزيدي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
بنات قِده مثل العسل
أشتي أكلهن
حلوة طلتك يا لوقين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31447 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب
مدقق[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 52 دقيقة
القرني = الزيدي