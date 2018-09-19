إطلاق اسم ” جولة الوطن ” على الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تسمية الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأسم جولة الوطن.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن ذلك حتفاء بذكرى اليوم الوطني الغالية علينا جميعا.