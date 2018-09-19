إطلاق اسم ” جولة الوطن ” على الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تسمية الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأسم جولة الوطن.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن ذلك حتفاء بذكرى اليوم الوطني الغالية علينا جميعا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33794 ] نشر منذ 1 ساعة
روووووووووووح
الله يسعدك يشيخ😘😘😘
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31447 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31447 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب