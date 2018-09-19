” التعليم ” تبدأ استقبال طلبات المواطنات الراغبات في العمل ” معلمات تربية بدنية “

علي القحطاني(صدى):

تبدأ وزارة التعليم، في استقبال طلبات المواطنات الراغبات في العمل معلمات تربية بدنية بعد الالتحاق بدبلوم التربية البدنية.

وأشارت الوزارة، أمس الثلاثاء، إلى أنها ستستقبل خريجات تخصصي ” العلاج الطبيعي ” و ” التغذية واللياقة البدنية ” ؛ للالتحاق بالدبلوم بدءًا من 8 محرم الجاري وحتى 17 محرم.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمات هي:

1- أن يكنّ حاصلات على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 في البكالوريوس، ودرجة 55 في اختبار القدرات للجامعيات.

2- أن يكن لائقات بدنيًا وصحيًا وفق نموذج الكشف الطبي المعتمد.

3- وجود إجراء الكشف الطبي واعتماده من جهة صحية حكومية أو مستشفى قطاع خاص.

وأكدت وزارة التعليم أن نموذجي التقديم والكشف الطبي متاحان على الرابط (https://goo.gle/EkhSDK)، وترسَل الطلبات إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) .

وأوضحت أن الطلبات لابد أن تكون مرفقة بـ استمارة التقديم، ونتيجة الكشف الطبي، والسيرة الذاتية، وصورة الهوية الوطنية، وصورة وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي، ونتيجة اختبار القدرات للجامعيين.