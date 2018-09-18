مئة فعالية وطنية في مدارس شمال الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انطلقت يوم أمس الاول (الأحد) الاحتفال باليوم الوطني (88) بمدارس مكتب التعليم بشمال الطائف ، حيث اقيم اكثر من مئة فعالية بيوم الوطن في اليوم الوطني وتوشحت مدارس البنين والبنات والطلاب والطالبات بالأعلام والأوشحة ، بالإضافة الى العديد من الفعاليات التي تعزز الاعتزاز بالدين والولاء للوطن والملك وترسخ قيم المواطنة لدى الطلاب والطالبات.

وقد وقف مدير مكتب التعليم بشمال الطائف الاستاذ فهد المورقي على العديد من الفعاليات وزار مدرسة العرفاء الابتدائية ، وسط تفاعل ومشاركة من الطلاب في فعاليات اليوم الوطني ، تخللها إذاعة صباحية واناشيد لليوم الوطني من اداء الطلاب وكلمات نثريه معبرة عن حب الوطن ومشاركات فنية من مجسمات ورسوم ومشاهد تمثيلة عن اليوم الوطني .