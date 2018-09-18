بالفيديو.. إخواني منشق يكشف عن تفاصيل وأسرار مخططات الدوحة واسطنبول ضد السعودية
أعلن رامي جان، الإعلامي السابق في قنوات الجزيرة ومكملين والشرق، أنه سيكشف عن أخطر الأسرار والمعلومات والمخططات التي تدار من الدوحة و اسطنبول ضد السعودية ومصر، خلال 30 حلقة سيتم بثها على قناة 24 السعودية.
وأكد أنه سيكشف كيف تورطت مخابرات الدوحة في عملية التنصت ضده بعد كشفه مخططاتهم ضد السعودية ومصر، كما سيكشف كيف تم تهديده بالقتل وابتزازه في اسطنبول.
وتعهّد ” جان ” بأنه سيكشف أيضًا أهم الحسابات التي أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المخابرات التركية لزعزعة أمن المملكة، بالإضافة إلى كواليس الاجتماعات التي تدار في الجزيرة لزعزعة استقرار السعودية.
وأوضح أنه سيكشف عن أسماء القنوات الفضائية التي تمولها الجزيرة لاستخدامها في الحرب الإعلامية ضد السعودية، إضافة إلى الجهات التي تدير قناة الشرق ومكملين وأسماء الاعلاميين المتورطين في فبركة الأخبار المسئية للمملكة.
كما سيكشف ” جان ” عن أسرار أكبر تجمع إعلامي تم في اسطنبول للعمل ضد المملكة وأخطر اجتماع عقد في الجزيرة عام 2013 وماذا قرروا ضد المملكة وأسباب حراك 15 سبتمبر ومخطط التطاول على رموز الدولة من خلال قروبات تمول من الدوحة.
⭕️🔴مهم ..وعاجل
تنفرد وحصرياً قناة 24 سعودي الفضائية
ببث اعترافات إعلامي عمل بـ #قناة_الجزيرة و #قناة_مكملين و #قناة_الشرق
حيث يكشف أخطر الأسرار والمعلومات والمخططات
التي تدار من #الدوحة و #اسطنبول ضد #السعودية
ستشاهدون المفاجآت فكونوا معنا على مدار 30 حلقة حصرياً#قطر #الجزيرة pic.twitter.com/Ac76FpL29k
— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) September 18, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54276 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم رد كيدهم في نحورهم ,, آمين ,,
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 551 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ياريت متشوقين
علشان يعرف الشعب السعودى
قد إية كرة حكومة وشعب قطر ضدنا
حكومة حاقدة هى وشعبها
إذا رحت تركيا
يكرهون رائحة السعودى .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 551 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرة رحنا تركيا
كان أولها غم
ركبنا مع سواق التاكس من المطار
أول شئ قالة
صراخ وصوت عالى و أوامر مابى
بعدين رحنا أجرنا شقة مفروشة
حصلنا البطاطين على الفرش
شيلناها ورفعناها فوق الدولاب
ثانى يوم جات صاحبة الإيجار
جلست تصارخ ليش رفعتم البطاطين وليش وليش
خدنا بعضنا وتركنا الشقة ورحنا جلسنا بالفندق
هادى تركيا غم ونكد .