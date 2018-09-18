بالفيديو.. إخواني منشق يكشف عن تفاصيل وأسرار مخططات الدوحة واسطنبول ضد السعودية

طلال الضوي(صدى):

أعلن رامي جان، الإعلامي السابق في قنوات الجزيرة ومكملين والشرق، أنه سيكشف عن أخطر الأسرار والمعلومات والمخططات التي تدار من الدوحة و اسطنبول ضد السعودية ومصر، خلال 30 حلقة سيتم بثها على قناة 24 السعودية.

وأكد أنه سيكشف كيف تورطت مخابرات الدوحة في عملية التنصت ضده بعد كشفه مخططاتهم ضد السعودية ومصر، كما سيكشف كيف تم تهديده بالقتل وابتزازه في اسطنبول.

وتعهّد ” جان ” بأنه سيكشف أيضًا أهم الحسابات التي أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المخابرات التركية لزعزعة أمن المملكة، بالإضافة إلى كواليس الاجتماعات التي تدار في الجزيرة لزعزعة استقرار السعودية.

وأوضح أنه سيكشف عن أسماء القنوات الفضائية التي تمولها الجزيرة لاستخدامها في الحرب الإعلامية ضد السعودية، إضافة إلى الجهات التي تدير قناة الشرق ومكملين وأسماء الاعلاميين المتورطين في فبركة الأخبار المسئية للمملكة.

كما سيكشف ” جان ” عن أسرار أكبر تجمع إعلامي تم في اسطنبول للعمل ضد المملكة وأخطر اجتماع عقد في الجزيرة عام 2013 وماذا قرروا ضد المملكة وأسباب حراك 15 سبتمبر ومخطط التطاول على رموز الدولة من خلال قروبات تمول من الدوحة.