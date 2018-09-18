شاب يمزق جسد زوجته بعد ظهورها في ” فيلم إباحي “
أقدم شاب مصري على تمزيق جسد وأحشاء زوجته، بسلاح أبيض حادّ، بعد اكتشافه وجودها في ” فيلم إباحي ” كان يشاهده.
وكشفت التحريات الأولية للمباحث خروج الزوج بعد قضائه فترة عقوبة بالسجن منذ فترة، وأثناء جلوسه مع أصدقائه لمشاهدة أفلام إباحية مخلّة بالآداب، فوجئ بظهور زوجته بطلة في أحد تلك الأفلام التي كانوا يشاهدونها.
وعاد على الفور إلى منزله يحمل بيده دليل إدانة زوجته، وقرّر مواجهتها بما شاهده ودخل في نقاش عنيف معها، حتى اعترفت آخر الأمر، أنّه تمّ إجبارها على ممارسة الجنس مع أحد الأشخاص أثناء محاولتها زيارة زوجها في السجن، فأخرج سلاحاً أبيض من ملابسه، واعتدى عليها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54276 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعوذبالله
ماأدري هذي الأخبار حقيقية أو لا نسأل الله السلامة والستر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33794 ] نشر منذ 2 ساعتين
المرأه دائمآ
هي الضحية
بس مستحيل انه اغتصبها الا برضاها
يوم راحت تزور زوجها في السجن
البنت إذا مابغت تعطيك
والله لو تتنكس على راسك
نجوووووووم السماء أقرب لك😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31447 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 51 دقيقة
زمان قال واحد لخويه يقولون حرمتك ماتخلي مكان ماتروح له قاله من يقولك قال حرمتي
قال اللي يصبرك يصبرني
يعني رحت تشوف افلام اباحيه وقمت تفرج ف اعراض الناس وجاء من يتفرج ف عرضك