شاب يمزق جسد زوجته بعد ظهورها في ” فيلم إباحي “

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على تمزيق جسد وأحشاء زوجته، بسلاح أبيض حادّ، بعد اكتشافه وجودها في ” فيلم إباحي ” كان يشاهده.

وكشفت التحريات الأولية للمباحث خروج الزوج بعد قضائه فترة عقوبة بالسجن منذ فترة، وأثناء جلوسه مع أصدقائه لمشاهدة أفلام إباحية مخلّة بالآداب، فوجئ بظهور زوجته بطلة في أحد تلك الأفلام التي كانوا يشاهدونها.

وعاد على الفور إلى منزله يحمل بيده دليل إدانة زوجته، وقرّر مواجهتها بما شاهده ودخل في نقاش عنيف معها، حتى اعترفت آخر الأمر، أنّه تمّ إجبارها على ممارسة الجنس مع أحد الأشخاص أثناء محاولتها زيارة زوجها في السجن، فأخرج سلاحاً أبيض من ملابسه، واعتدى عليها.