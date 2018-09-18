قبل قرعة دوري الصالات 1440هــ

تم اجراء قرعة دوري كرة قدم الصالات السعودي اليوم الثلاثاء وتم تقسيم الفرق الى المستوى الأول والذي يمثله :ــ

الاتفاق والقادسية والعرض والشعيب ومصدة والنهضة والمستوى الثاني والذي يمثلها :ــ الجبلين والريان ورضوى والخالدي و الثقبة والعلمين

تقرر عقد اجتماع للأندية المشاركة لإجراء القرعه وتكليف مسؤول اللعبة لحضور القرعة ؟

الجميع يعرف ان الأندية المشاركة في دوري الصالات بترتيب الدوري للموسم الماضي من المنطقة الشرقيه :-

1. الاتفاق .

2. القادسية.

3. النهضة .

الوسطى :-

4. الشعيب .

5. العرض .

6. مصده .

حائل :-

7. الجبلين

8. الريان

ومن تبوك الوجه :-

9. الخالدي .

10. ورضوى من مدينة ينبع .

والضيوف الجدد لدوري ممتاز الصالات

❖ العلمين

❖ الثقبة

خمس اندية من المنطقه الشرقيه :-

الاتفاق والقادسية والنهضة والعلمين والثقبة

قبل القرعة والكلام عنها هناك أمور اهم :-

❖ هل هناك راعي رسمي لدوري الصالات .

❖ نقل المباريات .

❖ حقوق الأندية المالية من بداية دوري الصالات الى الان ؟

❖ الصالات وجاهزيته .

❖ التحكيم ومشاكله.

❖ التغطية الإعلامية والدعم الإعلامي .

❖ تهميش من يعملون مع الأندية والاختيارات من خارج الأندية ؟

❖ توقف الدوري لمشاركة منتخب الشباب في التصفيات الاسيوية ؟

❖ الحكام يحتاجون الى خبير تحكيم يعرف من يختار من المواهب الجديدة ويعرف كيف يخطط للحكام وادارة المباريات تقيم الحكام لا يوجد أي تقيم للحكام من الدوري الماضي والتحكيم يسير بالبركة واجتهادات فقط .

❖ المحترفين الاجانب ليس هناك أي نظام او لائحة تحمي الاندية واللاعبين ؟

❖ الملاعب غير مجهزة بشكل يحمي اللاعبين من الإصابات ملاعب تحتاج الى تجهيزات وحماية اكبر .

❖ لازلت اللوائح التي تحمي الأندية وتحفظ حقوقها غير موجوده وخاصة في مجال الاحتراف .

❖ التأجيلات والتقديم والتأخير في الدوري نتمنى وضع الحلول المناسبة لها.

❖ هل نشاهد مشاركة أسيوية لبطل دوري الصالات السعودي هذا الموسم ووضوح في المشاركة .

❖ لاتزال مشكلة الاختيارات من مدربين واداريين من خارج اندية الدوري اكبرمشكلة يجب ان تناقش من قبل الأندية ؟

❖ تقسيم الأندية الى مجموعتين يعني عدم اعتراف الاتحاد الاسيوي بالدوري ؟

❖ حضر ثمانية من مندوبي الأندية لهذه القرعه وغاب اربعه ؟

❖ اندية المراكز الأولى تطالب بأن يكون الدوري مجموعتين ؟

❖ البعض هدد بالانسحاب والبعض اتخذ موقف الحذر والحياد ؟

❖ دوري كرة قدم الصالات يحتاج الى إعادة نظر والبداية من نقطة الصفر ؟

❖ العمل بدون تخطيط ستكون الفوضى عنوانه ونتائجه مخيبة للآمال .

❖ دوري كرة قدم صالات يحتاج الى مال واعلام وتنظيم واحتراف حقيقي ولوائح وشروط واضحة تحمي الأندية واللاعبين .

في الختام كرة قدم الصالات لعبة مال من يملك المال سيحقق بطولة الدوري السعودي

( الاتفاق ــــ القادسية ) لن تخرج المنافسة من بين هذان الفريقين .