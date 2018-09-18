بالصور.. تعرض مسجد ومنزل للضرر إثر سقوط مقذوف حوثي على ظهران الجنوب

أبها(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1440/1/8 هـ بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب، مما نتج عنه تعرض مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية لأضرار مختلفة ، دون أن يترتب من ذلك إصابة أحد بأي أَذًى ولله الحمد .

وقد تم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.