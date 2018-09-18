الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تحتفل بالكشافة المشاركين في الحج لهذا العام

سعيد العجل(صدى):

قامت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم اليوم الثلاثاء، بالاحتفال بالكشافة المشاركين في حج هذا العام واختتام أنشطة قسم النشاط الكشفي وذلك في مقر الجمعية بمدينة الرياض.

وحضر الحفل أكثر من 75 قائدا وكشافا من المشاركين في الأنشطة الكشفية للجمعية، إضافة لحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان آل عثمان في كلمته التي ألقاها في الحفل، الكشافة المشاركين في الحج والعمرة لهذا العام وكافة من شارك في الأنشطة الأخرى.

وأشاد بالجهود الكبيرة للدولة –رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، في توفير كافة الإجراءات لخدمة الحجاج والمحافظة على راحتهم، ومن ضمنها مشاركة الكشافة في حج هذا العام.

ورفع آل عثمان شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري للجمعية على حرصه الدائم والكبير على نجاح الجمعية ونشاطاتها ومتابعته الشخصية لبرامجها، ومن ذلك توفير بيئة مناسبة وجاذبة لكشافة الجمعية. كما وجه شكره إلى جمعية الكشافة السعودية لاهتمامها بدعم النشاط التطوعي وتطوير الحركة الكشفية في بلادنا الغالية، مشيداً بالدعم والتفاني الذي أبداه أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بتقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها تعزيز حضور الجمعية في المناسبات والمحافل الوطنية بصورة مشرقة.

وعبر عن سعادته البالغة بمشاركة كشافة الجمعية في خدمة الحجاج، معتبرا ذلك وسام شرف وفخر للجميع، داعيا الله لهم بمزيد من العطاء والتميز في خدمة المجتمع السعودي الكريم.