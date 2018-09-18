بالصور.. مدير تعليم الأفلاج يؤكد على 30 مرشدا أهمية التحصيل الدراسي لدى الطلاب

سعيد العجل(صدى):

أكد مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة للمرشدين الطلابيين أهمية التحصيل الدراسي لدي الطلاب ودور المرشد في حل المشكلات الطلابية بالمدرسة .

أتى ذلك خلال التقاء ” آل مغيرة ” بـ 30 ” مرشد طلابي اليوم الثلاثاء بقاعة الملك عبدالله في بيت الطالب رحب خلالها بهم وثمّن لهم جهودهم وما يقوم به من دور كبير في توعية الطلاب وتوجيههم وتعزيز السلوك الإيجابي لهم وأكد على اهمية التحصيل الدراسي للطلاب وضرورة تحفيز الطلاب على التفوق الدراسي مشيداً بمكانة المرشد الطلابي ودوره المنوط به في المدرسة، وأهمية الارشاد الطلابي في المدرسة ، وناقشهم حول ما تم إنجازه في العام الماضي والطموح لهذا العام حسب الرؤية 2030 ، ثم بدأت ورشة عمل المشاركين حول بعض المشكلات الميدانية وعلاجها التربوي، كما تحدث مساعد مدير التعليم لشون تعليم البنين محمد البشر عن دور الارشاد الطلابي في الميدان ، بعد ذلك قدم مشرف التوجيه والإرشاد محمد الهزاع عرض تدريبي حول لائحة قواعد السلوك والمواظبة الجديدة المرحلة الابتدائية .