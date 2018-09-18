بالفيديو.. طفل يطلب الزواج من وفاء الكيلاني على الهواء

أميره خالد(صدى):

عرضت الاعلامية وفاء الكيلاني اليوم الثلاثاء مشكلة لطفل يدعى ” يوسف ” ، بدأ حياته مع العمل مبكراً بعد انفصال أبويه وزواج كلا منهما، حيث ترك المدرسة ليبدأ العمل رغم سنه الصغير.

وسألت الإعلامية الطفل خلال الحلقة عن فتاة أحلامه، ليرد قائلًا إنه معجب بها طالبًا منا أن تنتظره 20 عامًا ليتزوجها.

وردت الإعلامية على الطفل قائلة : عندك حبوب شباب، حتى لما تكبر تلاقيني زي ما أنا ولا هتقبل بيا وخلاص.