” الانضباط ” ترفض شكوى الهلال بشأن الإذنار الثاني لـ ” بوتيا “

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، قرارها بشأن شكوى نادي الهلال الخاصة بطلب إلغاء الإنذار الثاني الذي حصل عليه اللاعب بوتيا راباسكو.

وأكدت اللجنة، أنها ترفع الشكوى موضوعًا، ولكن تقبلها من الناحية الشكلية فقط، كما صادرت رسوم الشكوى المدفوعة لمصلحة اتحاد الكرة، مشددة على أن قرارها قابل للاستئناف.

وكان نادي الهلال قد تقدَّم بشكوى لإعادة النظر في الإنذار الثاني لبوتيا الذي حصل عليه في مباراة الهلال أمام الرائد وطرد بموجبه في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.