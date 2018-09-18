  • الثلاثاء 18

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو..والد الطفل المتوفي بالباص المدرسي يكشف تفاصيل جديدة

بالفيديو..والد الطفل المتوفي بالباص المدرسي يكشف تفاصيل جديدة

بالفيديو..والد الطفل المتوفي بالباص المدرسي يكشف تفاصيل جديدة
عادل الحربي(صدى):

كشف والد الطفل المتوفي بالباص المدرسي، تفاصيل، وفاته بعد أن نسي سائق الباص الطالب نائما في المقاعد الخلفية وتوفي نتيجة اختناقه.

وقال والد الطفل مصطفي المسلم خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن “، إن الجهات الأمنية مازالت تحقق في الحادثة، مؤكدًا أنه مشترك في الباص لتوصيل الطفل إلى المدرسة.

وأضاف : أنها ليست الواقعة الأولى لنفس السائق، ولكن كان الجو بارد فلم يختنق الطفل، والمدرسة مافيها باصات لتوصيل الطلاب.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. تفاصيل جديدة في واقعة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية بسيهات


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *