بالفيديو..والد الطفل المتوفي بالباص المدرسي يكشف تفاصيل جديدة
كشف والد الطفل المتوفي بالباص المدرسي، تفاصيل، وفاته بعد أن نسي سائق الباص الطالب نائما في المقاعد الخلفية وتوفي نتيجة اختناقه.
وقال والد الطفل مصطفي المسلم خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن “، إن الجهات الأمنية مازالت تحقق في الحادثة، مؤكدًا أنه مشترك في الباص لتوصيل الطفل إلى المدرسة.
وأضاف : أنها ليست الواقعة الأولى لنفس السائق، ولكن كان الجو بارد فلم يختنق الطفل، والمدرسة مافيها باصات لتوصيل الطلاب.
بعد وفاة الطالب الذي اختنق داخل الباص، والد الطالب يتحدث لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/lZ7oml4dKb
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 18, 2018
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