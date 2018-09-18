بالفيديو..والد الطفل المتوفي بالباص المدرسي يكشف تفاصيل جديدة

عادل الحربي(صدى):

كشف والد الطفل المتوفي بالباص المدرسي، تفاصيل، وفاته بعد أن نسي سائق الباص الطالب نائما في المقاعد الخلفية وتوفي نتيجة اختناقه.

وقال والد الطفل مصطفي المسلم خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن “، إن الجهات الأمنية مازالت تحقق في الحادثة، مؤكدًا أنه مشترك في الباص لتوصيل الطفل إلى المدرسة.

وأضاف : أنها ليست الواقعة الأولى لنفس السائق، ولكن كان الجو بارد فلم يختنق الطفل، والمدرسة مافيها باصات لتوصيل الطلاب.

بعد وفاة الطالب الذي اختنق داخل الباص، والد الطالب يتحدث لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/lZ7oml4dKb — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 18, 2018

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