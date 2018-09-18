بالفيديو.. قصة سعودي حامل دكتوراه في الطاقة المتجددة ولا يجد عملًا
روى فيصل قحيشة، حامل شهادة دكتوراه في الطاقة المتجددة، قصته مع الجامعات السعودية التي لم يجد فيها مقعد له للتدريس، وذلك على مدار ثلاث سنوات منذ تخرجه.
وأوضح خلال مداخلة له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، مساء اليوم، أن تخصصه تخصص جديد، مضيفًا : ” مع الأسف رفضت الجامعات السعودية توظيفه بحجة عدم امتداد التخصص ” .
وأضاف أن تخصصه في البكالوريا كان فيزياء، بينما الماجستير والدكتوراه كان في الطاقة المتخصصة، مشيرًا إلى أنه وجد أن إمتداد التخصص لا يطبق على الأعضاء الموجودين حالياً الذي يدرسون في بعض الجامعات.
وأوضح أن الفيزياء والطاقة المتجددة نفس المسار العلمي مع اختلاف المسميات، مؤكدًا أن الشروط المطبقة على بعض الأكاديميين الذي يدرسون في الجامعات السعودية هي نفس الشروط التي تطبق علينا فسنتقبل هذا، ولكن لا يوجد عدالة.
فيصل قحيشه حامل شهادة دكتوراه في الطاقة المتجددة: بحثت في أعضاء هيئة التدريس، ووجدت أن إمتداد التخصص لا يطبق على الأعضاء الموجودين حالياً الذي يدرسون في بعض الجامعات.#معالي_المواطن pic.twitter.com/TwVdOoKrlI
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 18, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54270 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينك ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33778 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي مثل هذا
بعتبر ثروة ومكسب للبلد
لكن
يارسالة عزيزة ودي أنشرها
بس ياللأسف حطموني أصحابي😭😭😭
سمير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 دقائق
البلد الحمد لله مليان خير ماحصلت وظيفة خذلك سيارة وصل مشاوير متجددة عليها حتى تلاقي وظيفة في الطاقة المتجددة