بالفيديو.. قصة سعودي حامل دكتوراه في الطاقة المتجددة ولا يجد عملًا

نايف السالم(صدى):

روى فيصل قحيشة، حامل شهادة دكتوراه في الطاقة المتجددة، قصته مع الجامعات السعودية التي لم يجد فيها مقعد له للتدريس، وذلك على مدار ثلاث سنوات منذ تخرجه.

وأوضح خلال مداخلة له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، مساء اليوم، أن تخصصه تخصص جديد، مضيفًا : ” مع الأسف رفضت الجامعات السعودية توظيفه بحجة عدم امتداد التخصص ” .

وأضاف أن تخصصه في البكالوريا كان فيزياء، بينما الماجستير والدكتوراه كان في الطاقة المتخصصة، مشيرًا إلى أنه وجد أن إمتداد التخصص لا يطبق على الأعضاء الموجودين حالياً الذي يدرسون في بعض الجامعات.

وأوضح أن الفيزياء والطاقة المتجددة نفس المسار العلمي مع اختلاف المسميات، مؤكدًا أن الشروط المطبقة على بعض الأكاديميين الذي يدرسون في الجامعات السعودية هي نفس الشروط التي تطبق علينا فسنتقبل هذا، ولكن لا يوجد عدالة.