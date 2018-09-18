هجر يتصدر مؤقتاً دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
حقق فريق هجر فوزه الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم على حساب نظيره المجزل بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة .
وارتفع رصيد هجر إلى 10 نقاط بالمركز الأول مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة ، فيما توقف رصيد المجزل عند نقطة واحدة بالمركز ماقبل الأخير .
وحصد فريق العروبة ثلاث نقاط جديدة بفوزه الثاني على التوالي على حساب الخليج بهدفين مقابل هدف ، متقدماً للمركز السابع برصيد 6 نقاط ، وتجمد رصيد الخليج عند
4 نقاط بالمركز التاسع .
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