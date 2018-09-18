خالد الهيل: تعجرف نظام الحمدين وآلاعيبه بشأن حقوق الإنسان عواقبه وخيمة
أكد المعارض القطري خالد الهيل أن آلاعيب نظام الحمدين بشأن حقوق الإنسان ستكون عواقبها وخيمة، مبينا أنه اتخذ المراوغه والتضليل منهجا ووسيلة.
وأوضح ” الهيل ” خلال تغريدة في حسابه عبر ” تويتر “: “تعجرف نظام الحمدين وألاعيبه بشأن حقوق الإنسان ستكون عواقبه وخيمة ولن يخدع الشعب القطري أو أي جهة دولية”.
وأضاف: “حل المشكلات في الملف الحقوقي يتطلب سلامة النية ووضوح الرؤية وإحكام التنفيذ، وكل ذلك يفتقده هذا النظام الفاشل الذي اتخذ المراوغه والتضليل منهجا ووسيلة “.
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