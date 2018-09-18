خالد الهيل: تعجرف نظام الحمدين وآلاعيبه بشأن حقوق الإنسان عواقبه وخيمة

طلال الضوي(صدى):

أكد المعارض القطري خالد الهيل أن آلاعيب نظام الحمدين بشأن حقوق الإنسان ستكون عواقبها وخيمة، مبينا أنه اتخذ المراوغه والتضليل منهجا ووسيلة.

وأوضح ” الهيل ” خلال تغريدة في حسابه عبر ” تويتر “: “‏تعجرف نظام الحمدين وألاعيبه بشأن حقوق الإنسان ستكون عواقبه وخيمة ولن يخدع الشعب القطري أو أي جهة دولية”.

وأضاف: “حل المشكلات في الملف الحقوقي يتطلب سلامة النية ووضوح الرؤية وإحكام التنفيذ، وكل ذلك يفتقده هذا النظام الفاشل الذي اتخذ المراوغه والتضليل منهجا ووسيلة “.