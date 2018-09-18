مسؤول بالمصارف السعودية يكشف عن حجم عمليات الاحتيال المالي بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في السعودية عن إحصاء 480 ألف حساب في تويتر تروج لـ القروض الشخصية بأساليب غير نظامية.

ومن جانبه، وجه الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، تحذيرات من التعاملات المالية غير النظامية، مؤكداً أن الحل الآمن الوحيد هو بعدم الخوض أو التعامل مع مثل هذه الإعلانات غير المرخصة.

وأوضح ” حافظ ” إن الإحصائية أكدت انخفاضا كبيرا بنسبة 62% في عمليات الاحتيال البنكي والشروع في الاحتيال التي تستهدف البنوك وعملاءها خلال فترة العام الماضي، مبينا أن حجم عمليات الاحتيال المالي في السعودية والشروع في الاحتيال بلغ 214 مليون ريال في العام 2017، منخفضاً عن العام السابق 2016 والذي سجل أكثر من 573 مليون ريال.