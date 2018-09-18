بالفيديو.. خريجون ماجستير يؤكدون تطابق شروط التوظيف عليهم في الجامعات ولكن يرفضون

نايف السالم(صدى):

أكد يوسف العنزي وهو خريج ماجستير هندسة كهربائية ولا يجد عمل، أن موضوع إحلال الأكاديميين السعوديين في الجامعات السعودية ليس وليد اللحظة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تحرك حقيقي من قبل المعنيين.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” معالي المواطن ” مساء اليوم، أن وزارة التعليم خرجت بتوصيات كثيرة لكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن منصة ” سفير ” الإلكترونية ” عقيمة ولا تقدم شيء ” .

ولفت إلى أن الجامعات تقوم بطرح مسابقات وظيفية لكي تثبت أنها تعطي الفرصة للسعوديين، إلا أن كثير من أبناء الوطن تنطبق عليهم الشروط كاملة، ويتفاجئون بعد المقابلة بالرفض، مضيفًا أنها وسيلة للقول بأنه ليس هناك مؤهلين للعمل.

من جانبها، أكدت مرام الجهني خريجة ماجستير في تخصص الفيزياء، أنه ليس هناك آلية توضح كيفية التوظيف في الجامعات السعودية، مشددة على أنها ليس لديها مانع من التوظف في أي جامعة.

وأوضحت أنها قدَّمت على التوظيف في كافة الجامعات السعودية، وتكون الشروط كاملة متطاقة عليها إلا أنه لا يتم التواصل معها.

يوسف العنزي خريج ماجستير هندسة كهربائية: كثير من أبناء هذا الوطن من تنطبق عليهم الشروط كاملة، ويتفاجئون بعد المقابلة بالرفض.#معالي_المواطن pic.twitter.com/9lwi2XbXHW — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 18, 2018