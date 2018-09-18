لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين مكاتب الخدمات بالمنطقة

نجران(صدى):

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، اليوم، جولات ميدانية على مكاتب الخدمات العامة بالمنطقة، وذلك استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها اللجنة، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران المكلف عبدالله الحازمي، أن الجولات الميدانية شملت 42 مكتباً، ضبطت خلالها 4 مخالفات لوافدين يعملون في المهن المقصورة على المواطنين، جرى حيالها اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد مواصلة اللجنة أعمالها الميدانية بالمنطقة لتحقيق أهدافها لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، والعمل على تهيئة البيئة العملية الجاذبة لهم، داعياً رجال الأعمال وأصحاب المكاتب إلى التعاون مع اللجنة وتنفيذ قرارات توطين المهن المقصورة على المواطنين تفادياً للوقوع في المخالفات.