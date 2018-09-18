” الإعلام ” تصنف فيلم الكوميدي ” مستر بن ” بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الثلاثاء، عن تصنيف فيلم “Johnny English Strikes Again” الذي يشارك في بطولته الممثل روان أتكينسون المعروف بـ “مستر بن”

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها أن التصنيف العمري للفيلم هو PG12 حيث يَلّزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت سن 12 عاماً.

وأضافت أنها ترحب بجميع الأفلام المميزة التي تساهم في تعزيز مكانة السينما السعودية وتلبي رغبة الحضور في دور العرض.