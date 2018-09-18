طباخ يرسم البهجة على وجوه مرضى السرطان بطريقته الخاصة.. وهذا رد فعلهم!

القاهرة(صدى):

قام طباخ مصري برسم البهجة على وجوه مرضى السرطان وإدخال السعادة لقلوبهم من خلال نحت صور للمرضى على قشر البطيخ، ذلك ضمن فعاليات مبادرة ” ارسم بسمة “، التي ينظمها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان بالمجان في مدينة الأقصر المصرية.

وأوضح الطباخ رجب المصري، الذي يقضي إجازة من عمله بالمملكة إنه يهوى النحت على البطيخ منذ سنوات طويلة، مبينا أنه فن جميل ودقيق للغاية.

وأضاف ان لوحاته التي يرسمها على قشر البطيخ حظيت بإعجاب وانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن السائحين يطلبون خلال إقامتهم في الأقصر نحت صورهم على البطيخ ويحرصون على التقاط الصور التذكارية معه خلال قيامه برسم صورهم على حبات البطيخ.

وعبر عن سعادته بالمشاركة في مبادرة ” ارسم بسمة ” مشيرًا إلى أن المرضى تفاعلوا وأبدوا سعادتهم بنحت صورهم على البطيخ، مما جعله يفكر في تكرار تلك التجربة مرات ومرات داخل المستشفيات، من أجل رسم البسمة على وجوهم مرة أخرى.