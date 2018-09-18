في الرياض والقصيم وحائل.. ” هيئة الترفيه ” ترسم فرحة الأهالي في اليوم الوطني الـ 88
تضمّنت روزنامة اليوم الوطني، في العاصمة الرياض مجموعة استثنائية وضخمة من الفعاليات المميّزة، لمواكبة هذه الذكرى الـ 88 للمملكة، والذي سيشتمل على العديد من العروض المميزة والمتنوعة، التي تتوزّع في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.
سيكون سكان الرياض على موعد مع ” سيرك دو سوليه ” ، أضخم العروض العالمية التي ستقام في المملكة، حيث سيقدّم أكبر عروضه في المملكة بتاريخ 23 سبتمبر؛ ويشارك في العرض 80 عارضاً من 26 جنسية يرتدون 245 زي مبتكر، وهو رقم سيحطم الأرقام القياسية السابقة لسيرك “دو سوليه”.
كما صُمّم العرض خصيصاً لهذه المناسبة، إذ سيقام على مسرح عملاق يبلغ طوله 85 متراً وعرضه 40 متراً، تمّ إعداده لهذا العرض في استاد الملك فهد الدولي،حيث سيتمّ تقديم العروض بأسلوب يعكس رمزية المناسبة، وستتضمن التحليق في الهواء باستخدام الحبال الحريرية، والعجلات الألمانية والكهربائية وذات العجلة الواحدة، بالإضافة إلى العروض النارية والبهلوانية على الجدران، واستعراضات يؤديها نخبة من فناني الهيب هوب ومحترفي الرقص المعاصر، إلى جانب عروض الطيران الفردي باستخدام ” الهوفربوورد ” ، وسيكون عشاق السيرك على موعد مع الكثير من المفاجآت المبهرة والمبتكرة التي اختيرت بعناية من قبل خبرات رائدة في مجال المؤثرات الخاصة.
كما وتسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تقديم فعاليات مدهشة تناسب جميع الفئات، وذلك من خلال أضخم كرنفال في فعالية ” الكرنفال الوطني ” على طريق الأمير تركي الأول بحي حطين، والذي يقع على امتداد أكثر من 2 كيلو متر، ويستمرّ لمدة 3 أيام ستبدأ في 21 إلى 23 سبتمبر. وسيستمتع الحضور بمشاهدة أربع فرق موسيقية محلية وعالمية، إضافة إلى العديد من الفرق الفولكلورية الشعبية في امتزاج رائع بين الماضي والحاضر، كما سيشارك في الاحتفالية الفنان السعودي الموهوب حمزة هوساوي –الفائز في برنامج (ذا أكس فاكتور) في نسخته الأولى-، حيث سيقدّم مجموعة من أعماله الفنية التي أكسبته قاعدة جماهيرية بين الشباب. ويشارك أيضاً؛ الطفل الموهوب لجى مسرحي، الذي برز مؤخراً في برنامج (ذا فويس كيدز)، وستكون مشاركته بأغانيه الشجية التي اشتهر بها، وأجملها “زمان الصمت” للراحل طلال مداح.
كذلك ستشهد الاحتفالية عروضاً للألعاب النارية والليزر، وعروضاً كرنفالية جوالة، وستتوفّر في منطقة الاحتفالية أماكن لعربات الطعام، وأركان لعرض المنتجات المختلفة، كما ستخصص فعاليات خاصة للأطفال. وتتوفّر في موقع الحفل أركان لفنانين ورسامي الفن الجرافيتي، لعرض لوحات ورسوم تثري الذائقة الفنية للحضور، وتمدّهم بمتعة بصرية جميلة، إلى جانب الكثير من الأركان الإبداعية التفاعلية التي تسعد جميع أفراد الأسرة، وتبثّ السعادة والمرح وحب الوطن في قلب الحضور. وهذا يعني أنّ هذ الكرنفال قد ضمّ أروع العروض الفنية والصور الإبداعية والتكنولوجية الحديثة، كما أنه سيوفّر حسّ المغامرة للأطفال، وعالماً من الإثارة للكبار من خلال عروض بهلوانيةمن جميع أنحاء العالم، وبعضها يقام للمرة الأولى في المملكة.
وستقدم هيئة الترفيه فعالية البريق الأخضر، التي ستقام في قلب الرياض بمركز الملك عبدالله المالي، والتي ستشمل عرضاً بالصوت والضوء، وستستخدم فيه أحدث التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، في عرض مبهر ثلاثي الأبعاد، وسيحاكي العرض الذي يقدّمه الفنان العالمي (جان ميشال جار) رؤية المملكة المستقبلية، ويشاركه العمل موسيقيون آخرون، كما سيشهد عرض الليزر الضخم باللون الأخضر الذي يعكس الأمل والنماء، ويرمز لعلم المملكة.
ويضمّ العرض كذلك رسومات على أبراج مركز الملك عبدالله المالي، ويتميز العرض باستخدام تقنية الطاقة المتجددة من خلال نظام الألواح الشمسية التي تعكس المستقبل الواعد للحفاظ على البيئة في المملكة؛ ومن المنتظر أن يشاهد الحدث أعداد غفيرة من مختلف جهات المركز ذو المباني العالية.
كما ستحتضن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية ” سيرة مجد2 ” ، والتي تُعدّ من الفعاليات التي تجمع مختلف أفراد العائلة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، وتستمر لمدة ثلاث أيام من 21-23 سبتمبر في استاد الجامعة في الرياض. وتهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال استعراض ماضي المملكة وحاضرها بطريقة عصرية جذابة، وسيكون هناك منصة رئيسية للأنشطة الكبرى في الفعالية ومناطق للترفيه وأخرى لتناول الأطعمة. كما ستتضمن الكثير من عناصر التشويق والإثارة، منها: عرض ” سيرة مجد 2 ” ، وفعاليات مسرحية، بالإضافة إلى عرض للقفز المظلي، وتشكيل أكبر علم بشري نسائي من خلال مشاركة طالبات جامعة الأميرة نورة،وسيشهد الجمهور كذلك عروضاً للألعاب النارية، وفعاليات ترفيهية للشباب والأطفال.
وبدورها،ستشهد منطقة القصيم فعالية ” طريقنا أخضر ” ، والتي ستقدّم هيئة الترفيه من خلالها أجواء احتفالية مرحة تجمع ما بين الكرنفال والمسيرة بفعالية واحدة، وذلك في منتزه الملك خالد الحضاري ببريدة، ولمدة ثلاث أيام تبدأ من 21-23 سبتمبر، للاستمتاع في بازار الجناح التراثي، ومعرض” قبل .. وبعد ” الذي يعرض أبرز التغيرات التي تشهدها المملكة، مع شاشات تعرض نبذة عن مشروع نيوم الضخم، كما وسيتمّ إطلاق أكبر عدد من البالونات التي تبلغ 5000 بالون، تلوّن سماء القصيم في اليوم الوطني باللونين الأخضر والأبيض.
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