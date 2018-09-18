في الرياض والقصيم وحائل.. ” هيئة الترفيه ” ترسم فرحة الأهالي في اليوم الوطني الـ 88‏

علي القحطاني (صدى):

تضمّنت ‏روزنامة اليوم الوطني، ‏في ‏العاصمة الرياض مجموعة استثنائية وضخمة من الفعاليات المميّزة، لمواكبة هذه الذكرى الـ 88 للمملكة، والذي سيشتمل على العديد من العروض المميزة والمتنوعة، التي تتوزّع في ‏مختلف أنحاء العاصمة الرياض.

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سيكون سكان الرياض على موعد مع ” سيرك دو سوليه ” ، أضخم العروض العالمية التي ستقام في ‏المملكة، حيث سيقدّم أكبر عروضه في المملكة بتاريخ 23 ‏سبتمبر؛ ويشارك في العرض 80 عارضاً من 26 جنسية يرتدون 245 زي مبتكر، وهو رقم سيحطم ‏الأرقام القياسية السابقة لسيرك “دو سوليه”.

كما صُمّم العرض خصيصاً لهذه ‏المناسبة، إذ سيقام على مسرح ‏عملاق يبلغ طوله 85 متراً وعرضه 40 ‏متراً، تمّ إعداده لهذا العرض في استاد الملك فهد الدولي،حيث سيتمّ تقديم العروض ‏بأسلوب يعكس رمزية المناسبة، ‏وستتضمن التحليق في الهواء باستخدام الحبال الحريرية، والعجلات ‏الألمانية والكهربائية وذات العجلة ‏الواحدة، بالإضافة إلى العروض النارية والبهلوانية على الجدران، ‏واستعراضات يؤديها نخبة من فناني ‏‏الهيب هوب ومحترفي الرقص المعاصر، إلى جانب عروض ‏الطيران الفردي باستخدام ” الهوفربوورد ” ، ‏وسيكون عشاق السيرك على موعد مع الكثير من المفاجآت ‏المبهرة والمبتكرة التي اختيرت بعناية من قبل ‏خبرات رائدة في مجال المؤثرات الخاصة.‏

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كما وتسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تقديم فعاليات مدهشة تناسب جميع الفئات، وذلك من خلال أضخم كرنفال ‏في فعالية ” الكرنفال الوطني ” على طريق الأمير تركي الأول بحي حطين، والذي يقع على امتداد أكثر من 2 كيلو متر، ويستمرّ لمدة 3 ‏أيام ستبدأ في 21 ‏ إلى 23 سبتمبر. وسيستمتع الحضور بمشاهدة أربع فرق موسيقية محلية وعالمية، إضافة ‏إلى العديد من الفرق الفولكلورية الشعبية في امتزاج رائع بين الماضي والحاضر، كما سيشارك في ‏الاحتفالية الفنان السعودي الموهوب حمزة هوساوي –الفائز في برنامج (ذا أكس فاكتور) في نسخته ‏الأولى-، حيث سيقدّم مجموعة من أعماله الفنية التي أكسبته قاعدة ‏جماهيرية بين الشباب. ويشارك أيضاً؛ الطفل الموهوب لجى مسرحي، الذي برز مؤخراً في برنامج ‏‏(ذا فويس كيدز)، وستكون مشاركته بأغانيه الشجية التي اشتهر بها، وأجملها “زمان الصمت” للراحل طلال ‏مداح.‏

كذلك ستشهد الاحتفالية عروضاً للألعاب النارية والليزر، وعروضاً كرنفالية جوالة، وستتوفّر في ‏منطقة الاحتفالية أماكن لعربات الطعام، وأركان لعرض المنتجات المختلفة، كما ستخصص فعاليات ‏خاصة للأطفال. وتتوفّر في موقع الحفل أركان لفنانين ورسامي الفن الجرافيتي، لعرض لوحات ‏ورسوم تثري الذائقة الفنية للحضور، وتمدّهم بمتعة بصرية جميلة، إلى جانب الكثير من الأركان ‏الإبداعية التفاعلية التي تسعد جميع أفراد الأسرة، وتبثّ السعادة والمرح وحب الوطن في قلب ‏الحضور. وهذا يعني أنّ هذ الكرنفال قد ضمّ أروع العروض الفنية والصور الإبداعية والتكنولوجية ‏الحديثة، كما أنه سيوفّر حسّ المغامرة للأطفال، وعالماً من الإثارة للكبار من خلال عروض بهلوانية‏من جميع أنحاء العالم، وبعضها يقام للمرة الأولى في المملكة.‏

وستقدم هيئة الترفيه فعالية البريق الأخضر، التي ستقام في قلب الرياض بمركز الملك عبدالله ‏المالي، والتي ستشمل عرضاً بالصوت والضوء، وستستخدم فيه أحدث ‏التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، في عرض مبهر ثلاثي الأبعاد، وسيحاكي العرض الذي يقدّمه ‏الفنان العالمي (جان ميشال جار) رؤية المملكة المستقبلية، ويشاركه العمل موسيقيون آخرون، كما ‏سيشهد عرض الليزر الضخم باللون الأخضر الذي يعكس الأمل والنماء، ويرمز لعلم المملكة.

ويضمّ العرض كذلك رسومات على أبراج مركز الملك عبدالله المالي، ويتميز العرض باستخدام تقنية الطاقة المتجددة من ‏خلال نظام الألواح الشمسية التي تعكس المستقبل الواعد للحفاظ على البيئة في المملكة؛ ومن المنتظر ‏أن يشاهد الحدث أعداد غفيرة من مختلف جهات المركز ذو المباني العالية.

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كما ستحتضن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية ” سيرة مجد2 ” ، والتي تُعدّ من الفعاليات ‏التي تجمع مختلف أفراد العائلة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، وتستمر لمدة ثلاث أيام من 21-23 ‏سبتمبر في استاد الجامعة في الرياض.‏ وتهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال ‏استعراض ماضي المملكة وحاضرها بطريقة عصرية جذابة، وسيكون هناك منصة رئيسية للأنشطة ‏الكبرى في الفعالية ومناطق للترفيه وأخرى لتناول الأطعمة. كما ستتضمن الكثير من عناصر التشويق والإثارة، منها: عرض ” سيرة مجد 2 ” ، وفعاليات مسرحية، ‏بالإضافة إلى عرض للقفز المظلي، وتشكيل أكبر علم بشري نسائي من خلال مشاركة طالبات جامعة الأميرة نورة،وسيشهد الجمهور كذلك عروضاً للألعاب النارية، وفعاليات ترفيهية للشباب ‏والأطفال.‏

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وبدورها،ستشهد منطقة القصيم فعالية ” طريقنا أخضر ” ، والتي ستقدّم هيئة الترفيه من خلالها ‏أجواء احتفالية مرحة تجمع ما بين الكرنفال والمسيرة بفعالية واحدة، وذلك في منتزه الملك خالد ‏الحضاري ببريدة، ولمدة ثلاث أيام تبدأ من ‏‏21-23 سبتمبر، للاستمتاع في بازار الجناح التراثي، ومعرض” قبل .. وبعد ” الذي يعرض أبرز ‏التغيرات التي تشهدها المملكة، مع شاشات تعرض نبذة عن مشروع نيوم الضخم، كما وسيتمّ إطلاق ‏أكبر عدد من البالونات التي تبلغ 5000 بالون، تلوّن سماء القصيم في اليوم الوطني باللونين الأخضر ‏والأبيض.‏