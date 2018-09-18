 تخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير منسوبي الأمن الصناعي بـ ” سابك ” غداً 

الجبيل(صدى):

ترعى الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، صباح غد الأربعاء 9 / 1 / 1439هـ، حفل تخريج المجموعة الأولى من برنامج تطوير منسوبي الأمن الصناعي بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في مدينة الجبيل الصناعية.

ويهدف البرنامج إلى تزويد منسوبي الأمن الصناعي بمهارات إضافية في مجال عملهم بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية والتشغيلية لمهامهم ووفق تعليمات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

ويعد هذا البرنامج، النواة الأولى لبرامج مستمرة يتم تطويرها بما يتفق مع حاجة العمل والمهام الأمنية التي يقوم بها رجال الأمن الصناعي.