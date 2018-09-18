جيسوس: نسعى للظفر بثلاث نقاط أمام الباطن.. ويوضح موقف ” كاريلو ” من المشاركة

ماجد محمد(صدى):

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، أن إعداد الفريق لمواجهة الباطن لا يختلف عن أي مباراة سابقة، فالفريق في فترة تطوير وتعلم، مشيرًا إلى وجوب احترام المنافس والاستعداد لكل مباراة بنفس القوة.

وأضاف ” جيسوس ” خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الفريق يحتاج بعض الوقت لتطبيق النهج التكتيكي، مشيرًا إلى أن اللاعبون لديهم سرعة بديهة.

وأوضح أن أندري كاريلو قد عرض لإصابة مع منتخب بلاده لذلك لم تتضح إمكانية مشاركته في لقاء الباطن، مؤكدًا أن عدم مشاركة أي لاعب لا يشكل ضعف للفريق.

وأشار إلى أن الهلال يملك مجموعة متميزة قادرة على تنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني، كما أن غياب أي لاعب لن يؤخر انسجام اللاعبين مع خطط الجهاز الفني.