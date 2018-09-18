شركة المراعي توفر وظائف قيادية شاغرة بالرياض والخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة المراعي للألبان وظائف إدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج، مبينة أنّ الوظائف المتاحة وفق مسميات مدير التسويق التجاري (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، و مدير هندسة المصانع (الخرج): درجة البكالوريوس في الهندسة.

وأكدت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 سبتمبر 2018م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .