وظائف شاغرة في شركة صدارة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي تدقيق البيئة والصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في أحد مجالات الهندسة، مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات، محلل مالي ثان- إدارة القروض: درجة البكالوريوس في تخصصات: المالية، أو المحاسبة، أو الهندسة، أو الاقتصاد، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

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