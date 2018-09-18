” ابن حثلين ” يكشف حقيقة حديثه في مؤتمر ” مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل “

عادل الحربي (صدى):

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لحديثه في مؤتمر صحفي عن إطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقال بن حثلين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : للأسف المقطع اجتزئ وفبرك من مؤتمر صحفي طويل، لإعطاء إبرة مسكن لإخواننا القطريين بأن الأزمة على وشك الإنجلاء، وهذا غير صحيح.