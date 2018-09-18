” التجارة ” تتيح إصدار تراخيص تخفيضات ” اليوم الوطني 88 ” عبر نظام إلكتروني

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 23 – 25 سبتمبر 2018 م ، الموافق 13 – 15 محرم 1440هـ، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية في المملكة من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم خصم أيام من رصيد التخفيضات المتاحة للتاجر سنوياً.

ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إمكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونياً، الذي تم إطلاقها في بداية شهر شعبان 1439 هـ.

ودعت الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمستفيدين إلى التقدم بطلب الرخص والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني هنا، واختيار نوع الترخيص والموسم، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ورفع قائمة المنتجات المشمولة في طلب الترخيص، وأخيراً تسديد الرسوم عبر نظام سداد وطباعة الترخيص إلكترونياً من خلال الموقع.