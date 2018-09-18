” بنك التنمية ” ينفي اشتراط خبرة عامين لتمويل أنشطة التوطين

علي القحطاني(صدى):

أكد بنك التنمية الاجتماعية، عدم صحة اشتراط خبرة عامين لتمويل مجالات التوطين عبر برنامج ” حل ” الذي يستهدف 12 نشاطًا ومهنة من أجل توفير آلاف الوظائف للمواطنين.

وشملت الأنشطة في المرحلة الأولى التي بدأت منذ أيام محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة للأطفال والرجال، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، وفي محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات اعتبارًا من ربيع الأول المقبل ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكل أنواعه، والحلويات في شهر جمادى الأولى.

وأكد البنك أن السقف التمويلي لبرنامج حل يصل إلى مليون ريال بحد أقصى للسداد 6 سنوات، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة القرض تتم بناء على الراتب والالتزامات المالية للمقترض والكفيل في حالة وجوده، كما يشترط ألا يقل الضمان العيني عن 70% من قيمة القرض لضمان الإيفاء بالالتزامات تجاه البنك في حال التعثر عن السداد.