مستشار قانوني: الشباب أكثر وقوعا في ارتكاب التحرش الإلكتروني

علي القحطاني (صدى):

أوضح محمد الجعيدي، المحامي والمستشار القانوني، أن التحرش الإلكتروني يعني استخدام الوسائل التكنولوجية في مضايقة وإيذاء الآخرين، مؤكدًا أن التحرش الإلكتروني يقع تحت طائلة عقوبات الجرائم المعلوماتية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” سيدتي ” المذاع على روتانا خليجية، أن التحرش الإلكتروني ليس بالضرورة أن يكون إيحاءات جنسية فقط، مضيفًا أن استخدام الأيموشن مثل الوردة والقلب يمكن أن يكون تحرشا وفقا للعرف.

وكشف ” الجعيدي ” ، ان عقوبة التحرش اللفظي قد تتساوى مع عقوبة التحرش الإلكتروني، مؤكدًا أن الشباب أكثر وقوعًا في ارتكاب التحرش الإلكتروني.