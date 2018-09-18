جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مسؤول شؤون طلاب ثان: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو في أي تخصص ذي الصلة، مساعد بحث أول: درجة الماجستير في تخصصات: العلوم الصحية، أو الإدارة الصحية، منسق أبحاث أول، محاسب ثان: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة التفاصيل أضغط هنا :https://careers.ksau-hs.edu.sa