تنبيهات على مستخدمي 3 طرق بالمدينة لوجد أمطار وأتربة
أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، عدة تنبيهات على مستخدمي بعض الطرق بالمدينة، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ لوجود حالة أمطار وكذلك وجود حالة عاصفة ترابية.
ونبَّه ” نقل المدينة ” ، على مستخدمي طرق : المدينة المنورة / ينبع السريع، المدينة المنورة/ تبوك المزدوج، وذلك لوجود حالة أمطار على الطريقين.
كما نبَّه على مستخدمي طريق المهد/ السويرقية / الأكحل، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18733 ] نشر منذ 1 ساعة
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