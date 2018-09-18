تنبيهات على مستخدمي 3 طرق بالمدينة لوجد أمطار وأتربة

نايف السالم(صدى):

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، عدة تنبيهات على مستخدمي بعض الطرق بالمدينة، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ لوجود حالة أمطار وكذلك وجود حالة عاصفة ترابية.

ونبَّه ” نقل المدينة ” ، على مستخدمي طرق : المدينة المنورة / ينبع السريع، المدينة المنورة/ تبوك المزدوج، وذلك لوجود حالة أمطار على الطريقين.

كما نبَّه على مستخدمي طريق المهد/ السويرقية / الأكحل، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.