معركة دامية بسبب السخرية من مدير نائم داخل مطعم

عاقبت محكمة جنايات دبي في دولة الإمارات امرأة أوروبية ورجل من جنسيتها بالحبس 3 أشهر، بعد إدانتهما بالاعتداء على مدير أوروبي بشركة دولية وكسر إصبعين في يده وقدمه وأنفه، في شجار بدأ بالسخرية منه حين غلبه النعاس أثناء انتظار زوجته في أحد المطاعم.

وتعود أحداث الواقعة عندما كان المجني عليه يتناول الغداء برفقة زوجته في مطعم، ثم تركته للذهاب إلى الحمام فغلبه النعاس على الكنبة التي كان يجلس عليها، لتوقظه صفعة تلقاها على وجهه، ثم شاهد مجموعة من الشباب يضحكون بسخرية حوله و غادروا، فنهض من مكانه وتبعهم وتحدث معهم مهددًا بإبلاغ الشرطة.

وقام أحد الأشخاص بمهاجمة المجني عليه ودفعه في صدره، ثم جذبته امرأة إلى الخلف مستنكرة تهجمه على ابنها، وأنشبت أظافرها في ذراعه، ولكمه آخر في أنفه، وسقط على الأرض فقاموا بركله في أماكن مختلفة من جسده.

وقال أحد رجال شرطة دبي أنه بمراجعة كاميرات المراقبة شاهد الرجل نائمًا واقترب منه هؤلاء الأشخاص، وحاول أحدهم سحب شيء من جيبه، لم تكن الصورة واضحة، ثم تبعهم الرجل ولم يتبين أيهم بدأ الشجار أولًا.