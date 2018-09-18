البنك الإسلامي للتنمية يوفر عددًا من الوظائف الشاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّر البنك الإسلامي للتنمية، عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين في بعض التخصصات.

وأوضح البنك، أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، مشيرًا إلى أن العمل سيكون بمقر البنك في محافظة جدة.

وأضاف أن الوظائف هي : مدير قسم التكنولوجيا والابتكار (STI)، أخصائي أول المجلس الاستشاري العلمي، مدير قسم الاعتمادات العالمية، منسق المجلس الاستشاري العلمي، مدير قسم استراتيجية التكنولوجيا والابتكار (STI)، أخصائي قيادي لمنتدى أصحاب المصلحة المتعددين (STI)، أخصائي منتدى أصحاب المصلحة المتعددين (STI)، مدير محفظة الاستثمار، مدير- تطوير الحلول.

وأكد أن التقديم مستمر حتى يوم 16 أكتوبر القادم ، وذلك من خلال الرابط هنـــــا .