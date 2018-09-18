” العمل ” توضح حقيقة فصل معلمات سعوديات دون إنذار في مركز تأهيل
قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بفتح تحقيقا مع مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على شكوى معلمات مفصولات من المركز دون سابق إنذار.
واتهمت المعلمات المركز بالتحايل على النظام بتجديد العقود لبعض الموظفات بعد إنهاء الخدمة لإلغاء امتيازات العقد السابق، وفصلهن مع الإبقاء على كادر غير سعودي، رغم توفر البديل السعودي لتلك الوظائف.
وقالت الوزارة إنه بعد الاطلاع على كامل الوثائق والعقود لجميع الموظفات اتضح أن هناك عقود عمل بين الأطراف محددة المدة وانتهت تلك العقود، وتم الاعتذار لمجموعة منهن بسبب عدم الحاجة للتخصصات غير الملائمة للأعمال التي يعملن بها سابقاً.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 1 ساعة
أكيد فصلوهم بسبب الزواج .. هاهاها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31412 ] نشر منذ 1 ساعة
ذلحين افتوني من الي عين المعلمات الخدمه المدنيه والى وزارة العمل
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 1 ساعة
إسألى المرور .
معلمة[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 36 دقيقة
على ماأعتقد يااختي لست محرومة إن وظائف معلمات مدارس الشؤون مثل المدارس الأهلية
رواتبهم من ثلاث ألاف وتحت
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذا صحيح يا معلمة
أبنى كان معلم بمدارس أهلية وكان راتبة 3800 ريال
حتى السيارة بالتقسيط ماعرف يحصل عليها
الحمد الله عندة سيارة وبيت جالس معنا فية
الباقى والدور على المعلمين من خارج المناطق ويستأجر شقة وتأجير سيارة ووجبات طعام طول اليوم وغيرة الكثير .
زائر[ عدد التعليقات: 1794 ] نشر منذ 26 دقيقة
عقود عمل سنويه مو تبع الخدمه المدنيه او وزارة التعليم