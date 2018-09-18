سجن سعد لمجرد على خلفية تهمة اغتصاب بفرنسا

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف، في ايكس آن بروفانس بفرنسا، اليوم الثلاثاء، حكمًا على الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن على خلفية قضية اغتصاب متهم فيها.

وكان ” لمجرد ” قد أوقف في أواخر أغسطس الماضي في فرنسا إثر طعن الادعاء بقرار وضعه تحت المراقبة القضائية، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

وأوقفت الشرطة الفرنسية ” لمجرد ” في سان-تروبيه على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا إثر شكوى تقدّمت بها شابة بشأن ” أفعال يمكن توصيفها بالاغتصاب ” ، بحسب ما أفادت النيابة العامة في دراغينيان.