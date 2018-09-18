سجن سعد لمجرد على خلفية تهمة اغتصاب بفرنسا
أصدرت محكمة الاستئناف، في ايكس آن بروفانس بفرنسا، اليوم الثلاثاء، حكمًا على الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن على خلفية قضية اغتصاب متهم فيها.
وكان ” لمجرد ” قد أوقف في أواخر أغسطس الماضي في فرنسا إثر طعن الادعاء بقرار وضعه تحت المراقبة القضائية، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وأوقفت الشرطة الفرنسية ” لمجرد ” في سان-تروبيه على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا إثر شكوى تقدّمت بها شابة بشأن ” أفعال يمكن توصيفها بالاغتصاب ” ، بحسب ما أفادت النيابة العامة في دراغينيان.
رااايق[ عدد التعليقات: 5446 ] نشر منذ 49 دقيقة
أفااااااااا أحكموا عليه ****!!!!!
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ياااا المجرد ** ترى يمدحون في العدس الفرنسي * أطلب حلى المارون جلاسيه بعد زين ***!! هههههههههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه **