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” فيفا ” يدعو سامي الجابر لحفل الأفضل لعام 2018

” فيفا ” يدعو سامي الجابر لحفل الأفضل لعام 2018
ماجد محمد(صدى):

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” دعوة رسمية إلى سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال السابق، لحضور حفل تسليم جوائز الأفضل لعام 2018.

وقال الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تلقيت الدعوة للحضور والمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الدولي FIFA الأفضل يوم الاثنين القادم بالعاصمة البريطانية لندن و تسليم جائزة الفيفا للجمهور الافضل.

ويذكر أن الحفل سيقام في 24 من سبتمبر الجاري بالعاصمة البريطانية “لندن” بحضور عدد من كبير من نجوم الكرة في العالم ممن دعاهم فيفا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18733 ] نشر منذ 38 دقيقة

موفق يا ابن الوطن

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