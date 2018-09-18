” فيفا ” يدعو سامي الجابر لحفل الأفضل لعام 2018

ماجد محمد(صدى):

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” دعوة رسمية إلى سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال السابق، لحضور حفل تسليم جوائز الأفضل لعام 2018.

وقال الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تلقيت الدعوة للحضور والمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الدولي FIFA الأفضل يوم الاثنين القادم بالعاصمة البريطانية لندن و تسليم جائزة الفيفا للجمهور الافضل.

ويذكر أن الحفل سيقام في 24 من سبتمبر الجاري بالعاصمة البريطانية “لندن” بحضور عدد من كبير من نجوم الكرة في العالم ممن دعاهم فيفا.