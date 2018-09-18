فتوى ” المغامسي ” عن حكم الاحتفال باليوم الوطني

علي القحطاني(صدى):

نشر المكتب الإعلامي، فتوى الشيخ صالح عوّاد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن حكم الاحتفال باليوم الوطني.

وذكرت الفتوى، أن الاحتفال باليوم الوطني هو في أصله من قبيل العادات وليس من الشعائر والعبادات، بل هو أقرب إلى ما يعرف بالثقافة العامة التي تشترك فيها البشرية جميعًا.

وأضاف في الفتوى: ” مثل هذه الثقافات المتعارف عليها جاء الإسلام بإقرار ما يشابهها، فقد كانت فارس والروم والعرب الوثنيون لا يقاتلون إلا تحت رايات ترفع ويذاد عنها، وكذلك كان المسلمون بعد بعثة النبي عليه السلام، وتعارفت الأمم أن الرسل لا تقتل، واتخذ النبي خاتمًا حتى تقبل كتبه عند غيره جريًا على عادة الملوك والأمم في ذلكم الزمان ” .

وتابع : ” وما الاحتفال باليوم الوطني لأي دولة إلا من هذا القبيل، ودليله لو نظرت إلى دولة الهند مثلًا فهي تعج بأهل ديانات كثيرة أبرزها المسلمون والهنودس والسيخ، ومع ذلك تراهم جميعًا يحتفلون بيوم استقلال الهند، لعلم كل طائفة أن هذا الاحتفال ليس تعبديًا وإلا لما شاركوا من يخالفهم في الديانة فيه ” .

واستطرد : ” احتفال المملكة بيومها الوطني في الأول من الميزان من كل عام، عادة حسنة لا تصادم نصًا ولا تخالف اجتماعًا معتبرًا، بل هو يوم يذكر بنعمة الله على هذا البلد المبارك يوم أن جمع الله أكثر أقاليم جزيرة العرب على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – لتكون مملكة واسعة الأرجاء تحكم بالشرع وتنشر الهدى وتذود عن الحرمين ” .

واختتم : ” الاحتفال باليوم الوطني يذكر أبناء هذه البلاد وساكنيها بحق الوطن عليهم وواجبهم نحوه، وأعظم ذلك معرفة نعمة اجتماع الكلمة وحفظ ذمام البيعة الشرعية لولي الأمر مع السمع والطاعة في المعروف وبذل الجهد في سبيل بناء الوطن ورقيّه وتنميته ” .