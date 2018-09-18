بالفيديو..هطول أمطار غزيرة شمال مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار، شمال مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة ) قد يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.

كما توقعت أن تبقي الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر غدًا الأربعاء.