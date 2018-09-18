تعرّف على شروط تغيير المهنة إلى متسبب للرجال.. و إلى ربة منزل للنساء

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط تغيير المهنة للرجال إلى متسبب، وكذلك تغيير المهنة للنساء إلى ربة منزل.

وجاء في سؤال لأحد المواطنين عبر موقع ” تويتر ” : ” تغير المهنة للرجال إلى متسبب يحتاج شهود ؟ وتغير المهنة للنساء يحتاج شهود إلى ربة منزل أو عاطلة ” .

وردَّت الوكالة في تغريدة على السؤال قائلة : ” التعديل إلى متسبب يحتاج إلى نموذج وشاهدين والتصديق عليه، ولإثبات بأنها ربة منزل يتم توقيع إقرار في المكتب يسلم لك من قبل موظفات المكتب ” .